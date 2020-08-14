«Чудом остался жив». В Перми с пятого этажа упал мужчина

Мужчина выжил, но получил различные травмы Фото: Василий Вахрин

В Перми произошло очередное ЧП с выпавшим из окна человеком. На этот раз несчастный случай произошел в четверг, 13 августа, в Кировском районе Перми. В 17.30 с пятого этажа жилого дома по улице Чистопольская, 18 упал 38-летний мужчина.

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую. Мужчина выжил, но получил различные травмы. Приехавшие медики осмотрели мужчину и увезли в больницу имени Гринберга,

Напомним, накануне в Перми в один день из окон выпали четыре человека: двое мужчин, юноша и ребенок