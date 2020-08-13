Суд Мотовилихинского района обследовали кинологи

Из здания суда эвакуировали несколько десятков человек.
Фото: Виктор Правдин
Из здания суда Мотовилихинского района, 13 августа, были эвакуированы все сотрудники и посетители. В оперативные службы поступило сообщение об угрозе взрыва. Эвакуировано было несколько десятков человек. Здание обследовали кинологи. Информация о минировании не подтвердилась, около 12 часов сотрудников пустили в суд.
Напомним, в дежурные службы края поступило сообщение об угрозе взрывов на нескольких административных объектах Перми. Признаков реальной опасности для населения не обнаружено.
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