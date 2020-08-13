В суды Перми поступили сообщения о минировании зданий

Сообщение о минировании поступило в суд Мотовилихинского района. Фото: Виктор Правдин

В Перми, 13 августа, в оперативные службы поступило сообщение о минировании зданий судов в Дзержинском, Индустриальном и Ленинском районах. Информацию о поступивших сообщениях подтвердили в региональном МЧС.

На место выехали оперативные службы, проводится проверка.

- В дежурные службы края поступило сообщение об угрозе взрывов на нескольких административных объектах Перми, сообщает Министерство безопасности Пермского края. - На месте работают оперативные службы.Признаков наличия реальной опасности для населения не выявлено. Информация перепроверяется. Личность злоумышленника устанавливается.

Напоминаем, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

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