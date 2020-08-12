В Пермском крае нашли мертвым мужчину

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, от чего скончался мужчина Фото: Василий Вахрин

В понедельник, 3 августа, на пульт оперативного дежурного Кунгурской службы спасения поступило сообщение о том, что по улице Полтавская мужчина несколько дней не открывает дверь.

Спасатели приехали по указанному адресу и вскрыли дверь с помощью специнструментов . В квартире они обнаружили тело 49-летнего местного жителя.

- Мужчина покончил с собой, - рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией. - Тело погибшего спасатели передали полицейским.

Причины, по которым мужчина совершил суицид, не сообщаются.

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