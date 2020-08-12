Пермячку, которая родила на вокзале ребенка и выбросила дочь в мусорный контейнер, будут судить

21 апреля пермячка спряталась в подсобном помещении вокзала и родила там девочку. Фото: Василий Вахрин

В ближайшее время перед судом предстанет 37-летняя пермячка, которая обвиняется в убийстве новорожденной дочери.

Вечером 21 апреля женщина пришла на железнодорожный вокзал Пермь II, спряталась в подсобном помещении и родила там жизнеспособную девочку. Затем завернула ее в пакет и выбросила в мусорный контейнер, от чего ребенок скончался.

Сверток с телом девочки нашли бомжи, они сообщили об этом в полицию. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили предполагаемую преступницу. Женщину установили и задержали. Выяснилось, что выброшенная девочка – это второй ребенок у женщины. Она мать-одиночка и уже воспитывает одного ребенка.

- В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности лица, допрошены свидетели, проведены осмотры места происшествия, проведена проверка показаний на месте, назначены и проведены ряд экспертиз: молекулярно-генетические, судебно-медицинская, комплексные судебно-медицинские, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой может грозить до пяти лет лишения свободы.

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