Прокуратура выяснила, где был воспитатель, когда из детского сада в Пермском крае сбежал ребенок

Сотрудники полиции передали ребенка родителям. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Прокуратура провела проверку в детском саду «Елочка» в Кудымкаре. Напомним, ЧП случилось вначале августа. В дежурную часть полиции позвонил мужчина. Он рассказал, что на улице Хорошева в сторону федеральной трассы Нытва - Кудымкар, один идет маленький мальчик, взрослых рядом нет.

Выяснилось, что во время тихого часа ребенок, когда воспитатель вышла из группы, он открыл входную дверь, пролез под ограждением детского сада и направился в сторону дома.

- Установлено, что, когда ребенок ушел из детского сада, сотрудники учреждения были на внеплановом инструктаже по пожарной безопасности, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Недостаток контроля за воспитанниками детского сада послужил причиной самовольного ухода несовершеннолетнего.

По итогам проверки Кудымкарским городским прокурором в администрацию города Кудымкара и заведующей МБДОУ «Детский сад № 16 «Елочка» внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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