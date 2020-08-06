В Прикамье 5-летний мальчуган сбежал из садика

5-летнего мальчика вернули родителям полицейские. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

История, от которой любого родителя колени затрясутся, случилась в Кудымкаре 3 августа. В дежурную часть отдела полиции в Кудымкаре позвонил 34-летний мужчина. Он рассказал, что на улице Хорошева в сторону федеральной трассы Нытва - Кудымкар, один идет маленький мальчик, взрослых рядом нет.

На место тут же выехали сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Данил Четин и лейтенант полиции Максим Климов. Оказалось, что 5-летний ребенок сбежал во время тихого часа из детского сада, когда воспитателя не было в группе. Он незаметно вышел за территорию садика и направился домой, в соседнюю деревню.

- Бдительный велосипедист остановил мальчика и передал его стражам порядка, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Инспекторы отвезли его в дежурную часть, где шустрого мальчугана ждали родители. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.