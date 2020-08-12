В Перми 20-летняя девушка выпала из окна

Девушка выпала из окна третьего этажа на Комсомольском проспекте. Фото: yandex.ru

В Перми 11 августа, около 21 часа произошел несчастный случай. Из окна на третьем этаже выпала 20-летняя девушка. Очевидцы вызвали на место «скорую», девушка с травмами была госпитализирована в больницу.

В Перми 10 августа произошли четыре случая, когда из окон домов выпадали люди. Один из них случился на улице Мира, 124. С 4-го этажа упала девочка 1,5 года, малышку с травмами «скорая» доставила в больницу. В трех других пострадали мужчины.

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