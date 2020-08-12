Стали известны подробности ЧС с истребителем МиГ-31 в небе над Пермью

Скрин с видео на канале Vyacheslav Sukhanov.

11 августа в Перми в аэропорту «Большое Савино» совершил экстренную посадку МиГ-31. «КП» узнала подробности ЧС в небе над Пермью.

- Сигнал «Готовность» от диспетчера аэропорта поступил в 19.50, - рассказал источник, близкий к ситуации. - На взлете у военного самолета МИГ-31 отпало колесо, почти час потом самолет вырабатывал топливо, чтобы совершить аварийную посадку. На борту находилось два человека.

В это время к аэропорту были стянуты все экстренные службы: МЧС, спасатели, «скорая»…

Пресс-служба Центрального военного округа прокомментировала, что во время учебно-тренировочного полета самолета МиГ-31 руководитель полетов обнаружил разрушение одного из колес задней стойки шасси истребителя.

В 20.40 самолет совершил безаварийную посадку. На видеозаписи приземления снято, как из-под колес мчащегося по взлетно-посадочной полосе истребителя вырывается столб искр. Но после остановки воздушного судна горение прекратилось.

В 20.52 всем экстренным службам пожаротушения был дан отбой.

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