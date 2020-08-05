Дочь врача пермской скорой помощи Натальи Агишевой, погибшей от коронавируса, бесплатно отдохнет на море

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:17:24+03:00

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Дети российских врачей, погибших от коронавируса, отправятся на бесплатный отдых в Сочи. В их числе и 13-летняя дочь врача Мотовилихинской станции скорой помощи Натальи Агишевой. Женщина спасала больных коронавирусом, но заразилась инфекцией сама и не смогла побороть опасную болезнь.

Коллеги рассказали, что Наталья Агишева запомнится им как жизнерадостный и отзывчивый человек.

- Она очень любила жизнь, - вспоминали они. – С дочкой они не пропускали ни одной премьеры театра «У Моста», дома у них жили несколько кошечек и целая ферма морских свинок. На работе она всегда была приветливой, доброжелательной. Это был светлый человек.

Наталья Агишева умерла в возрасте 44 лет. Сейчас ее дочь живет с бабушкой. Благодаря поддержке неравнодушных людей в рамках акции «Долг памяти» девочка вместе с бабушкой смогут отправиться в Сочи, в течение 10 дней бесплатно отдохнуть на море, пройти необходимое лечение в санатории, побывать на экскурсиях.

ИСТОЧНИК KP.RU