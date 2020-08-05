2020-08-05T16:17:24+03:00
Общество

Дочь врача пермской скорой помощи Натальи Агишевой, погибшей от коронавируса, бесплатно отдохнет на море

Поездка стала возможной благодаря поддержке неравнодушных людей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Дети российских врачей, погибших от коронавируса, отправятся на бесплатный отдых в Сочи. В их числе и 13-летняя дочь врача Мотовилихинской станции скорой помощи Натальи Агишевой. Женщина спасала больных коронавирусом, но заразилась инфекцией сама и не смогла побороть опасную болезнь.

Коллеги рассказали, что Наталья Агишева запомнится им как жизнерадостный и отзывчивый человек.

- Она очень любила жизнь, - вспоминали они. – С дочкой они не пропускали ни одной премьеры театра «У Моста», дома у них жили несколько кошечек и целая ферма морских свинок. На работе она всегда была приветливой, доброжелательной. Это был светлый человек.

Наталья Агишева умерла в возрасте 44 лет. Сейчас ее дочь живет с бабушкой. Благодаря поддержке неравнодушных людей в рамках акции «Долг памяти» девочка вместе с бабушкой смогут отправиться в Сочи, в течение 10 дней бесплатно отдохнуть на море, пройти необходимое лечение в санатории, побывать на экскурсиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дочь врача пермской скорой помощи Натальи Агишевой, погибшей от коронавируса, бесплатно отдохнет на море
Оперштаб: в Пермском крае разрешили работу косметологам, риелторам и юристам
Роспотребнадзор: в Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
Райффайзенбанк выдает кредиты малому бизнесу на возобновление деятельности под 2% годовых
В Пермском районе отремонтированы два участка дороги Новые Ляды – Троица
В Пермский край вакцина от коронавируса поступит в октябре
Ставка кредитования в Райффайзенбанке начинается с 7,99%
Стало известно, когда состоится первый матч новой команды «Амкар»
Заседание оперштаба: сегодня власти рассмотрят возможность снятия режима самоизоляции в Прикамье
В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 68 человек
Житель Перми признался в убийстве своего родственника
В Пермском крае два водителя оказались в больнице после ДТП
Пермяк угрожал взорвать дом, если не придет любимая
Теплая погода в Прикамье вернется ненадолго
Школы и детские сады Перми проверяют на готовность к учебному году
Родственникам семейной пары, погибшей в страшном ДТП в Прикамье, выплатили более 2 миллионов рублей
Ночью Комсомольский проспект в Перми перекроют
В ДТП в Пермском крае погиб молодой водитель «Приоры»
В Пермском крае бензовоз снес легковушку с дороги
В Перми окончены поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Житель Перми лишился внедорожника «Тойота» из-за «тепловых» долгов
«Ямы, мусор, грязь». По каким поводам жители Пермского края обращаются на портал «Управляем вместе»
В Перми пропал 12-летний мальчик
В Пермском крае разрешена диспансеризация и госпитализация детей
В Пермском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса