2020-08-05T12:35:18+03:00
Спорт

Стало известно, когда состоится первый матч новой команды «Амкар»

Футболисты начнут играть в Первенстве России среди любительских клубов
Виктор Правдин
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Первый матч нового «Амкара» пройдет в Магнитогорске Фото: архив "КП".Первый матч нового «Амкара» пройдет в Магнитогорске Фото: архив "КП".
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Первый матч нового футбольного клуба «Амкар» пройдет 8 августа в Магнитогорске. Футбольный клуб начнет играть в Первенстве России среди любительских клубов. Возраст игроков 16-17 лет.

В пресс-службе министерства физической культуры, спорта и туризма сообщили, что в четверг, 6 августа, глава региона Дмитрий Махонин передаст бренд «Амкар» команде «Академия», которая была создана на базе Академии игровых видов спорта Пермского края.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев о о возрождении «Амкара»: «Идею приветствую, но за чей счет банкет?"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, когда состоится первый матч новой команды «Амкар»
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