Стало известно, когда состоится первый матч новой команды «Амкар»
Первый матч нового футбольного клуба «Амкар» пройдет 8 августа в Магнитогорске. Футбольный клуб начнет играть в Первенстве России среди любительских клубов. Возраст игроков 16-17 лет.
В пресс-службе министерства физической культуры, спорта и туризма сообщили, что в четверг, 6 августа, глава региона Дмитрий Махонин передаст бренд «Амкар» команде «Академия», которая была создана на базе Академии игровых видов спорта Пермского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU