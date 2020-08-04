В Перми окончены поиски пропавшего 12-летнего мальчика

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:23:56+03:00

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Пропавшего в Перми 12-летнего мальчика нашли живым и здоровым.

Напомним, 12-летний мальчик ушел из дома в Кировском районе в воскресенье, 2 августа, около 17.00 и пропал. Два дня его искали перепуганные родители, волонтеры и полицейские.

- Он был у своей подруги в гостях. А маме девочки, у которой гостил, сказал, что позвонил маме и предупредил, что останется ночевать. Но оказалось, что этот маленький хулиган никуда не звонил. Когда увидели в социальных сетях объявление о его розыске, тут же связались с мамой и рассказали, где он. Сейчас они с мамой поехали в полицию - рассказали "КП" знакомые родителей мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU