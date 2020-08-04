В Прикамье волонтеры вновь выходят на поиски 17-летнего подростка
В Прикамье волонтеры отряда имени Ирины Бухановой вновь собираются выйти на поиски 17-летнего Евгения Янковского.
Он пройдет 4 августа в 11.00. Место сбора: отворот на деревню Бобки.
Форма одежды: яркая, удобная, подходящая для леса. С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, дождевики.Также необходимо установить на телефоны приложение «Геолокатор».
Координатор поисков – Ксюша Макарова 89026308082.
Напомним, 17-летний Евгений Янковский пропал 26 июля в Перми. Пошел в магазин по улице Целинной. С тех о его местонахождение неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU