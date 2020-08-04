2020-08-04T06:31:53+03:00
Общество

В Прикамье волонтеры вновь выходят на поиски 17-летнего подростка

О нем нет вестей уже 9 дней
Анна Маркова
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Евгений Янковский пропал 9 дней назад. Фото: ориентировка поискового отряда им Ирины Бухановой.Евгений Янковский пропал 9 дней назад. Фото: ориентировка поискового отряда им Ирины Бухановой.
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В Прикамье волонтеры отряда имени Ирины Бухановой вновь собираются выйти на поиски 17-летнего Евгения Янковского.

Он пройдет 4 августа в 11.00. Место сбора: отворот на деревню Бобки.

Форма одежды: яркая, удобная, подходящая для леса. С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, дождевики.Также необходимо установить на телефоны приложение «Геолокатор».

Координатор поисков – Ксюша Макарова 89026308082.

Напомним, 17-летний Евгений Янковский пропал 26 июля в Перми. Пошел в магазин по улице Целинной. С тех о его местонахождение неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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