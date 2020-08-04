В Пермском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:46:48+03:00

С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6159 случаев COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего в регионе 6159 заболевших с начала эпидемии

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В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 71 пермяка. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6159 случаев COVID-19.

61 человек проходит лечение в больницах, 10 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных 1,2% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 3 августа - 1,0).

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Из 71 новых заболевших - 37 мужчин, 32 женщины, 2 ребенка (2 мальчика). Младше 45 лет - 9 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода, - сообщает краевой Минздрав. 43 человека выписано после лечения COVID-19. На карантине остаются 2306 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU