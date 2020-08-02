В каких территориях Пермского края больше всего заболевших коронавирусом

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона. Всего в Пермском крае выявлено 6018 случаев заболевания COVID-19. Только Косинский муниципальный округ остается единственной территорией, где коронавирус не выявлен.

Больше всего заболевших в Перми, по данным на 2 августа с начала эпидемии было зафиксировано 3718 случаев. Второе место занимают Березники, там 316 выявленных случаев. Третье место у Пермского район, всего заболевших COVID-19 304. Пятерку лидеров замыкает Октябрьский район, здесь выявлено 285 человек с коронавирусом.

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