2020-08-02T13:28:48+03:00
Общество

В каких территориях Пермского края больше всего заболевших коронавирусом

За сутки COVID-19 выявили в 19 районах
Анна Маркова
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Больше всего заболевших в Перми, по данным на 2 августа с начала эпидемии было зафиксировано 3718 случаев.Больше всего заболевших в Перми, по данным на 2 августа с начала эпидемии было зафиксировано 3718 случаев.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае за минувшие сутки выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона. Всего в Пермском крае выявлено 6018 случаев заболевания COVID-19. Только Косинский муниципальный округ остается единственной территорией, где коронавирус не выявлен.

Больше всего заболевших в Перми, по данным на 2 августа с начала эпидемии было зафиксировано 3718 случаев. Второе место занимают Березники, там 316 выявленных случаев. Третье место у Пермского район, всего заболевших COVID-19 304. Пятерку лидеров замыкает Октябрьский район, здесь выявлено 285 человек с коронавирусом.

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Краснокамск - 119

Добрянка - 108

Соликамск – 107

Губаха - 79

Чайковский – 72

Чернушка - 65

Бардымский округ – 59

Лысьва – 44

Кунгурский район – 40

Кунгур - 39

Верещагино - 39

Кудымкар - 35

Куединский район - 36

Суксун - 30

Ординский район – 27

Кудымкарский городской округ - 27

Горнозаводск – 27

Чердынь - 26

Осинский округ - 24

Гремячинск - 23

Ильинский - 22

Карагай - 22

Нытва - 21

Уинский - 21

Большесосновский район - 19

Кишертский округ - 14

Очер - 13

Кизел - 12

Юсьвенский округ - 12

Березовский округ - 11

Александровский район - 7

Юрлинский округ - 6

Красновишерск - 4

Кочевский округ - 3

Гайнский округ - 10

Сивинский округ - 10

Частинский округ - 8

ИСТОЧНИК KP.RU

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