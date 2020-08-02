В каких территориях Пермского края больше всего заболевших коронавирусом
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона. Всего в Пермском крае выявлено 6018 случаев заболевания COVID-19. Только Косинский муниципальный округ остается единственной территорией, где коронавирус не выявлен.
Больше всего заболевших в Перми, по данным на 2 августа с начала эпидемии было зафиксировано 3718 случаев. Второе место занимают Березники, там 316 выявленных случаев. Третье место у Пермского район, всего заболевших COVID-19 304. Пятерку лидеров замыкает Октябрьский район, здесь выявлено 285 человек с коронавирусом.
Чусовой - 129
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Краснокамск - 119
Добрянка - 108
Соликамск – 107
Губаха - 79
Чайковский – 72
Чернушка - 65
Бардымский округ – 59
Лысьва – 44
Кунгурский район – 40
Кунгур - 39
Верещагино - 39
Кудымкар - 35
Куединский район - 36
Суксун - 30
Ординский район – 27
Кудымкарский городской округ - 27
Горнозаводск – 27
Чердынь - 26
Осинский округ - 24
Гремячинск - 23
Ильинский - 22
Карагай - 22
Нытва - 21
Уинский - 21
Большесосновский район - 19
Кишертский округ - 14
Очер - 13
Кизел - 12
Юсьвенский округ - 12
Березовский округ - 11
Александровский район - 7
Юрлинский округ - 6
Красновишерск - 4
Кочевский округ - 3
Гайнский округ - 10
Сивинский округ - 10
Частинский округ - 8
ИСТОЧНИК KP.RU
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