2020-08-03T15:20:04+03:00
Общество

Пермяк написал стихотворение, посвященное спасению девушки на Каме

Он описал в нем все, что происходило в тот момент на набережной [видео]
Анна Маркова
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Роман Павлов и Илья Демин - те самые спасители утопающей девушки.Роман Павлов и Илья Демин - те самые спасители утопающей девушки.Фото: Виктор Правдин
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На своей странице в Instagram Сергей Морев выложил видео, на котором читает стихотворение собственного сочинения о случае, который произошел на набережной Перми 25 июля.

В тот день, очевидцами там была организована настоящая спасательная операция, в реке тонула девушка. Ее спасли прохожие, которые оказались на набережной. Сергей назвал подвигом поступок молодых людей, которые вытащили ее на берег. Слушайте сами.

Пермяк написал стихотворение о спасении девушки на Каме.Видео: Instagram Сергея Морева! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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