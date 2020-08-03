Пермяк написал стихотворение, посвященное спасению девушки на Каме
На своей странице в Instagram Сергей Морев выложил видео, на котором читает стихотворение собственного сочинения о случае, который произошел на набережной Перми 25 июля.
В тот день, очевидцами там была организована настоящая спасательная операция, в реке тонула девушка. Ее спасли прохожие, которые оказались на набережной. Сергей назвал подвигом поступок молодых людей, которые вытащили ее на берег. Слушайте сами.
Пермяк написал стихотворение о спасении девушки на Каме.Видео: Instagram Сергея Морева! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU