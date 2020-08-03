Пермяк написал стихотворение, посвященное спасению девушки на Каме

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:20:04+03:00

Он описал в нем все, что происходило в тот момент на набережной [видео]

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На своей странице в Instagram Сергей Морев выложил видео, на котором читает стихотворение собственного сочинения о случае, который произошел на набережной Перми 25 июля.

В тот день, очевидцами там была организована настоящая спасательная операция, в реке тонула девушка. Ее спасли прохожие, которые оказались на набережной. Сергей назвал подвигом поступок молодых людей, которые вытащили ее на берег. Слушайте сами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/794089" frameborder="0"></iframe> Пермяк написал стихотворение о спасении девушки на Каме.Видео: Instagram Сергея Морева! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU