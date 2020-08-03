«Ничего святого в них нет». В Пермском крае ограду могилы растаскивают на стройматериалы
Жительница Чусового Людмила Иванова чуть не обомлела, когда пришла на кладбище к своим родным и увидела, что с двух пролетов могильного ограждения своровали кирпичи и часть металлических конструкций.
- Думаю, что ограду не просто повредили вандалы, ее своровали для личных нужд под строительство - рассуждает Людмила. - Сколько живу, впервые такое вижу.
Людмила Ивановна рассказывает, что это родственная могила. Там похоронены ее муж и трагически погибший в конце 90-х 26-летний сын. Женщина переживает, что когда придет на могилу в следующий раз, ограды попросту может не быть.
На могиле у Людмилы Ивановой похоронены сын и муж. Фото предоставлено Людмилой Ивановой
- Если материал с оградки люди воруют для какой-нибудь стройки, значит они придут еще, - говорит Людмила. - Я уже написала заявление в полицию, местный участковый обещал во всем разобраться, а я с утра уже бегала на могилу. Слава богу, все на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU