2020-07-29T15:28:17+03:00
Общество

«Потерянное поколение». В Прикамье девочка ради шутки осквернила мемориал героям ВОВ

Безнравственный поступок подростка на видео снимали ее подруги
Виктор Правдин
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Полицейские проводят проверку. Фото: cкриншот видеоПолицейские проводят проверку. Фото: cкриншот видео
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В социальных сетях появился видеоролик из села Карагай Пермского края, на котором девочка-подросток оскверняет венок, взятый с мемориала героям ВОВ.

Ролик начинается с того, как девочка берет венок с мемориала со словами: «Ой, очень мило, ты снимаешь?». Получив положительный ответ, она надевает венок себе на голову и кричит: «Катакомба», а после ложится на плиты мемориала и укрывается им. Далее девочка приподнимает венок ногами и ставит на место.

После публикации видео на подростков полился шквал негативных комментариев:

Осквернение у мемориала героям ВОВ в Прикамье. Видео: сhp_59/instagram.

«Потерянное поколение, не уважающее свою историю и поганящее имена героев».

«Они просто не понимают, кому обязаны жизнью, позорище».

«Не раз вижу, что в нашем селе вообще не хотят чтить память тех, кто сражался за свободную жизнь».

В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю сообщили, установили личность несовершеннолетней девочки.

- Ей оказалась 13-летняя жительница соседней деревни. Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить.С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней ее родители будут привлечены к административной ответственности. Личность второй девушки, которая снимала данное видео, устанавливается, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В администрации Карагайского муниципального района сообщили, что девочка, которая играла с венком, из благополучной и полноценной семьи, и что ранее подобного в их сельском поселении не наблюдалось.

- Дети есть дети, что тут скажешь, - говорит сотрудник администрации Иван Подюков. - Но в наше время дети такого себе не позволяли. Надо активней работать над патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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