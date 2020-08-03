Музей современного искусства PERMM может переехать в новое здание

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:48:54+03:00

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Музей современного искусства PERMM может занять здание бывшей поликлиники на улице Лебедева, 11. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем Instagram.

«Это здание - объект культурного наследия, построено в стиле конструктивизма. В 2011 году оказалось в частных руках и с того времени постепенно превращается в руины. Будем работать с собственником, здание необходимо восстанавливать. Один из вариантов дальнейшего использования переезд сюда музея современного искусства PERMM».

Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева сегодня утром, 3 августа, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Пермь» 96.6, рассказала, о том, на сколько важно, что власти обратили внимание на музей.

- На протяжении 6 лет судьба музея не решается, когда мы уезжали с речного вокзала, нам обещали, что через два года мы вернемся, - говорит Наиля Аллахвердиева. - Потом нас нарисовали на планах завода Шпагина, но через какое-то время мы из этих планов исчезли. Впервые я вижу губернатора, который на старте своей политической карьеры вспоминает про музей современного искусства, мыслит в контексте плана развития района, территории. Это значит, что он понимает и переживает по поводу музея, для меня это большая ценность.

Про здание на улице Лебедева пока говорить рано. Это пока предложение. Музей должен будет рассмотреть его со всех сторон, проанализировать. У музея очень много требований связанных с выстой потолков, конфигурацией помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU