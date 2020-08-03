2020-08-03T12:36:27+03:00
Происшествия

Появились фотографии жесткого ДТП, в котором автокран раздавил кабину грузовика вместе с водителем

51-летний водитель большегруза «Рено» погиб на месте
Виктор Правдин
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Водитель фуры погиб на месте. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.Водитель фуры погиб на месте. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.
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Смертельное ДТП произошло, напомним, 31 июля в 10.05 на дороге «Куеда - Урода». Столкнулись большегруз «Рено» и кран «Татра». Водитель фуры при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автокрану. В результате ДТП 51-летний водитель «Рено» погиб на месте, водителя крана с различными травмами доставили в больницу.

Фото: chp_59/instagram

Фото: chp_59/instagram

По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: chp_59/instagram

Фото: chp_59/instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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