В Пермском крае на трассе автокран расплющил кабину большегруза

31 Июль 2020 2020-07-31T11:58:35+03:00

Один из водителей погиб на месте

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В Пермском крае 31 июля, в 10.05 на дороге «Куеда - Урода» случилась серьезное ДТП. Там столкнулись большегруз «Рено» и кран «Татра». Водитель фуры при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автокрану. В результате ДТП 51-летний водитель «Рено», погиб на месте, водителя крана с различными травмами доставили в больницу.

Пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю сообщает, что на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU