В Пермском крае коронавирус выявили еще у 70 человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:08:31+03:00

Из новых заболевших: 33 человека проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в больницах от него скончались 9 пациентов

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В Пермском крае за прошлые сутки выявили 70 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора COVID-19 в регионе обнаружен у 6088 человек за все время пандемии.

Из новых заболевших: 33 человека проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных 1,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 2 августа – 1,01)

Из 70 новых инфицированных - 16 мужчин, 52 женщины, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 19 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 9 летальных исходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU