В Пермском крае коронавирус выявили еще у 70 человек
В Пермском крае за прошлые сутки выявили 70 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора COVID-19 в регионе обнаружен у 6088 человек за все время пандемии.
Из новых заболевших: 33 человека проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Ежесуточный прирост больных 1,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 2 августа – 1,01)
Из 70 новых инфицированных - 16 мужчин, 52 женщины, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 19 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.
За прошедшие сутки также зафиксировано 9 летальных исходов.
Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Пермском крае закрыли детский сад, в котором дети заразились коронавирусной инфекцией
Сотрудники формально относились к уборке (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»