В Пермском крае закрыли детский сад, в котором дети заразились коронавирусной инфекцией

Группы, в которых плохо проводили уборку, заразились коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Губахе судебные приставы закрыли детский сад. Проверка, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, показала, что в саду обеззараживание воздуха и поверхностей объектов в 3-х группах, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, проводится формально. Влажные текущие и генеральные уборки с нарушением разведения обеззараживающего концентрата. В качестве наказания суд запретил детскому саду работать в течение 30 суток.

- Судебный пристав лично вручил заведующей детским садом постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.