В Пермском крае от коронавируса вылечили еще 30 пациентов
В Прикамье после лечения коронавирусной инфекции из больниц выписали 30 пациентов. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 4372 человека.
Под наблюдением специалистов остаются 2284 жителя Пермского края. На утро 3 августа общее число выявленных заболевших составляет 6018 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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