В Пермском крае от коронавируса вылечили еще 30 пациентов

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:11:31+03:00

На утро 3 августа общее число выявленных заболевших составляет 6018 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Прикамье после лечения коронавирусной инфекции из больниц выписали 30 пациентов. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 4372 человека.

Под наблюдением специалистов остаются 2284 жителя Пермского края. На утро 3 августа общее число выявленных заболевших составляет 6018 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU