2020-08-03T09:11:31+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса вылечили еще 30 пациентов

Под наблюдением медиков остаются 2284 жителя региона
Анна Маркова
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На утро 3 августа общее число выявленных заболевших составляет 6018 человек.На утро 3 августа общее число выявленных заболевших составляет 6018 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Прикамье после лечения коронавирусной инфекции из больниц выписали 30 пациентов. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 4372 человека.

Под наблюдением специалистов остаются 2284 жителя Пермского края. На утро 3 августа общее число выявленных заболевших составляет 6018 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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