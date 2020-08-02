2020-08-02T21:38:53+03:00
Происшествия

В Пермском крае в ДТП погиб 33-летний мотоциклист

Авария произошла на 2 километре автодороги Дурыманы - Круглый Рудник
Виктор Правдин
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По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверкаФото: Василий Вахрин
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Трагедия произошла в субботу, 1 августа, в 14.30 на 2 километре автодороги Дурыманы - Круглый Рудник в Березниках.

По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла «Днепр – 1036» без госномеров не справился с управлением и врезался в в двигавшийся по встречной полосе «Хендай-элантра.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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