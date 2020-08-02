В Пермском крае в ДТП погиб 33-летний мотоциклист
Трагедия произошла в субботу, 1 августа, в 14.30 на 2 километре автодороги Дурыманы - Круглый Рудник в Березниках.
По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла «Днепр – 1036» без госномеров не справился с управлением и врезался в в двигавшийся по встречной полосе «Хендай-элантра.
- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU