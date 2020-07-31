В Перми при подъезде к остановке автобус сбил 80-летнюю женщину

31 Июль 2020 2020-07-31T12:59:45+03:00

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В Перми, 30 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Около 11.20 в районе дома №121 по улице Самаркандская водитель автобуса маршрута №14 при подъезде к остановке задел 80-летнюю женщину, стоящую на ней.

Приехавшая на место «скорая помощь» госпитализировала пожилую пермячку в больницу.

- Состояние женщины удовлетворительное, вчера выписана под наблюдение травматолога, - сообщили «КП» в краевом Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU