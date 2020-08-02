2020-08-02T20:48:01+03:00
Общество

В Пермском крае окончены поиски пропавшего 19-летнего парня

Его искали родственники и полицейские
Виктор Правдин
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Михаил. Фото из соцсетейМихаил. Фото из соцсетей
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- Миша пришел домой, с ним все хорошо, сказал, что был у друзей - рассказала мама 19-летнего парня.

Напомним, Михаил пропал вечером 1 августа в Березниках. Около 18.00 он ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу - обратились в полицию и разместили пост о розыске в социальных сетях.

Мама Михаила поблагодарила всех, кто помогал искать ее сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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