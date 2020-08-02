В Пермском крае окончены поиски пропавшего 19-летнего парня
Его искали родственники и полицейские
Михаил. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:
- Миша пришел домой, с ним все хорошо, сказал, что был у друзей - рассказала мама 19-летнего парня.
Напомним, Михаил пропал вечером 1 августа в Березниках. Около 18.00 он ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу - обратились в полицию и разместили пост о розыске в социальных сетях.
Мама Михаила поблагодарила всех, кто помогал искать ее сына.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Он мог попасть на видеорегистратор». В Прикамье несколько дней безуспешно ищут в лесу 17-летнего парня
Волонтеры обратились за помощью к водителям (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU