Под Пермью тепловоз сбил мужчину

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:20:57+03:00

Мужчина остался жив, но с серьезными травмами его отвезла в больницу «скорая помощь». Фото: Анна МАЛЫШЕВА

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В Перми около часа ночи 2 августа произошло ЧП на железнодорожной станции «Курья». Машинист тепловоза сбил 35-летнего мужчину. Он остался жив, но с серьезными травмами его отвезла в больницу «скорая помощь».

По информации источника, мужчина был нетрезв. Расследованием займется следственный отдел на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU