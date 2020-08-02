2020-08-02T11:20:57+03:00
Происшествия

Под Пермью тепловоз сбил мужчину

ЧП случилось на железнодорожной станции «Курья»
Анна Маркова
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Мужчина остался жив, но с серьезными травмами его отвезла в больницу «скорая помощь».Мужчина остался жив, но с серьезными травмами его отвезла в больницу «скорая помощь».Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми около часа ночи 2 августа произошло ЧП на железнодорожной станции «Курья». Машинист тепловоза сбил 35-летнего мужчину. Он остался жив, но с серьезными травмами его отвезла в больницу «скорая помощь».

По информации источника, мужчина был нетрезв. Расследованием займется следственный отдел на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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