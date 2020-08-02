В Перми легковушка сбила ребенка
ДТП произошло в Мотовилихинском районе
ДТП произошло на улице Тургенева.Фото: Василий Вахрин
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В Перми, 1 августа, на улице Тургенева, водитель легкового автомобиля сбил 11-летнюю девочку. В районе дома № 6 она перебегала дорогу вне пешеходного перехода.
На место вызвали «скорую». Медики осмотрели девочку, ей рекомендовано амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU