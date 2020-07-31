Стало известно о состоянии четырех детей, сбитых в Перми иномаркой «Форд»

31 Июль 2020 2020-07-31T21:31:31+03:00

Авария произошла 29 июля около 22 часов на Кукуштанском переулке в Орджоникидзевском районе. Фото: скриншот видео

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- Двое детей находятся в отделении хирургии, один - в отделении нейрохирургии. К сожалению, один ребенок находится в отделении реанимации, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Напомним, в Перми 29 июля около 22 часов на Кукуштанском переулке в Орджоникидзевском районе 26-летний водитель «Форд Фокус» сбил 43-летнюю мать с четырьмя детьми. Трое из них были на велосипедах, один - в коляске. Они переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="354" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/793763" frameborder="0"></iframe> Минздрав - о состоянии сбитых "Фордом" в Перми детей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Женщина привлечена в административной ответственности за «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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ИСТОЧНИК KP.RU