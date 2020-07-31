2020-07-31T10:40:26+03:00
Общество

В Пермском крае выявлено 70 новых случаев коронавируса

За сутки от опасной инфекции скончались 6 человек
Анна Маркова
Поделиться:
Из 70 новых зараженных - 31 мужчина, 39 женщин.Из 70 новых зараженных - 31 мужчина, 39 женщин.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 5864 заболевших опасной инфекцией.

39 человек проходят лечение в больницах, 31 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 30 июля - 1,0). Из 70 новых зараженных - 31 мужчина, 39 женщин. Младше 45 лет - 16 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

За сутки от опасной инфекции скончались 6 человек.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми последние новости на 31 июля 2020: количество летальных исходов выросло до 230

Число зараженных приближается к 6 тысячам (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев коронавируса
В Перми произошел пожар в магазине модной одежды
«Ласточки» от Перми до Краснокамска пустят 1 сентября
В Перми три автобусных маршрута временно изменят пути следования
Пермяки стали чаще болеть пневмониями и меньше кишечными инфекциями
С начала сезона клещи покусали больше 14 тысяч пермяков
В массовом ДТП в Прикамье столкнулись три фуры и легковушка
Максим Решетников возвращается в Пермь
«Разбил машину нунчаками». В Перми осудили хулигана-рецидивиста
В Пермском крае окончены поиски 15-летней девочки
«Девочка получила серьезные травмы». В Прикамье осудили владелицу пункта проката
Эксперты EffieAwardsRussia оценили «Другие правила» Tele2
МЧС предупреждает пермяков о надвигающихся грозах и сильных дождях
На набережной Перми предлагают выступать уличным артистам
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники возобновил выпуск продукции
В Перми покинули пост заместитель мэра и глава Кировского района
В Прикамье врачи больницы скрывали смерти от коронавируса, а персонал продолжал работать с симптомами инфекции
«Сказала, что пошла в лес и отключила телефон». В Пермском крае ищут 15-летнюю девочку
Как пермякам оформить статус малоимущих и как быть тем, у кого он уже был оформлен
В Перми за первое полугодие зарплаты выросли почти на 4%
Дмитрий Махонин запустил флешмоб #АмкарЖиви
Стало известно, какое наказание понесут родители школьницы, осквернившей мемориал ВОВ
В Пермском крае 72 новых случая коронавирусной инфекции
Директор турфирмы, которая обманула пермяков на 4 млн рублей, отправится в колонию
Роспотребнадзор рассказал, на каких пляжах в Перми нельзя купаться
За массовое ДТП в Пермском крае женщина получила срок
В Перми 2-летнему мальчику в автобусе зажало руку
Один погиб, двое получили тяжелые травмы: на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика
В ожидании апокалипсиса: пермяки делятся фотографиями надвигающейся грозы