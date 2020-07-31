В Пермском крае выявлено 70 новых случаев коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T10:40:26+03:00

За сутки от опасной инфекции скончались 6 человек

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В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 5864 заболевших опасной инфекцией.

39 человек проходят лечение в больницах, 31 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 30 июля - 1,0). Из 70 новых зараженных - 31 мужчина, 39 женщин. Младше 45 лет - 16 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

За сутки от опасной инфекции скончались 6 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU