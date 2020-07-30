Коронавирус в Перми последние новости на 31 июля 2020: количество летальных исходов выросло до 230

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на утро 31 июля в Пермском крае зарегистрировано 5794 случая заражения коронавирусом. В минувшие сутки в регионе выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 40 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 72 новых инфицированных – 26 мужчин, 45 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении.

Инфографика: краевой оперштаб

В Пермском крае с 20 по 26 июля выросло число зараженных детей. Например, 23 июля COVID-19 обнаружен у 10 детей, 24 июля у семерых... По данным ведомства, 62 процента детей заразились коронавирусом внутри семьи. Еще 16 случаев (38 процентов) связаны с контактами в общественных местах - пространствах массового отдыха и магазинах.

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы пять летальных исходов у людей, инфицированных коронавирусом. Причем, у четверых он стал непосредственной причиной смерти. Всего за время эпидемии умерли 230 пермяков с COVID-19.