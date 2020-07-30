2020-07-30T20:05:38+03:00
Общество

Максим Решетников возвращается в Пермь

Он заявил, что намерен провести отпуск дома
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба правительства Пермского края.Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
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Бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития России Максим Решетников собрался в Пермь. Он намерен провести отпуск в родных местах.

- Этим летом у меня задача - до Перми доехать, до дома, - ответил Максим Решетников на вопрос Первого канала: «Где он собирается отдыхать?». Кстати, другие члены правительства страны для отдыха выбрали Крым, Ставрополье и подмосковные места.

Ранее мы писали о том, как пермяки смогут улететь на отдых в Турцию. Напомним, с 1 августа будут возобновлены рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталию. Но прямых перелетов из Перми пока не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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