Пермяки смогут улететь в Анталию уже с 10 августа

В пятницу, 24 июля, в правительстве России официально сообщили, что наши туристы могут улететь отдыхать в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 1 августа будут возобновлены рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталию. Как регулярные, так и чартерные. Пока вылеты разрешили лишь из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Могут ли пермяки улететь отдыхать в Турцию и сколько это будет стоить, мы узнали у Марии Голодновой, директора туристического агентства «Акапулько».

Бронировать можно уже сейчас

- Если пермские туристы готовы вылетать из этих городов, то для них доступно бронирование, - рассказала Мария Голоднова. - Брони открыты, но туристы не особо торопятся, опасаются. Так как не было подробностей того, как будет выстроена система с тестами на коронавирус, нужно ли проходить тест или нет.

Сегодня, 28 июля, Ассоциация туроператоров России озвучила порядок для прибывающих в Турцию. Туристам не нужна справка с отрицательным тестом на коронавирус. Во время полета пассажиров попросят заполнить анкету, в которой нужно будет указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране и данные о состоянии здоровья.

В аэропорту до прохождения паспортного контроля у каждого путешественника будут измерять температуру. Если у кого-то выявят подозрительные симптомы, туристу могут предложить сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Если результат окажется положительный, пассажира отправят в госпиталь для обследования и лечения.

Сколько стоит отдохнуть в Анталии?

Если бронировать туры с вылетом из Перми в августе, на 10 дней на одного человека при двухместном размещении, отель 3 звезды начинается от 35 000 рублей, отель 4 звезды от 36 000 рублей, отель 5 звезд от 44 000 рублей.

Выросли ли цены?

- Если судить по стоимости, с вылетом из Москвы цены выросли примерно на 10-15%, на этой неделе туроператоры предлагают очень выгодные акции на бронирование, - рассказала Мария Голоднова. - Пока многие опасаются лететь заграницу, поэтому, чтобы набрать туристов на эти первые рейсы, и созданы выгодные акции.

Многие туроператоры предлагают рейсы по маршруту Пермь - Москва - Анталья, для пермяков будет дополнительная посадка в аэропорту Москвы. Это удобнее, чем покупать тур из Москвы и для него искать самостоятельную стыковку.

Скорее всего на данном этапе туроператоры так и будут выходить из положения, чтобы доставлять туристов из регионов в Турцию.