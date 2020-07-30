«Сказала, что пошла в лес и отключила телефон». В Пермском крае ищут 15-летнюю девочку

30 Июль 2020 2020-07-30T14:33:04+03:00

Школьница ушла из дома после ссоры с матерью

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Вечером в среду, 29 июля, 15-летняя Галина Лаврентьева из города Чусового поссорилась с матерью и ушла из дома. После этого девочка позвонил подруге, сказала, что пошла в лес и отключила телефон. С тех пор о местонахождении школьницы ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что розыскам пропавшей занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза волосы темно-русые волосы, на теле множество родимых пятен, между верхней губой и носом шрам. Была одета в черную бейсболку, черную толстовку, черные джинсы, черные кеды.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам полиции: 8(34256)5-23-18; 8(34256)6-48-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU