В Пермском крае окончены поиски 23-летнего парня
Мужчина пропал в селе Неволина Кунгурского района
Александр К. Фото: поисковой отряд "Регион59"
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- Найден, жив, всем спасибо за помощь в поиске, - написали волонтеры поискового отряда «Регион59» в посте о пропавшем 23-летнем молодом человеке.
Напомним, 28 июля, 23-летний Александр вышел из дома по улице Совесткая, 34 в селе Неволина и пропал. На поиски мужчины отправились родственники, волонтеры и полицейские.
В среду, 29 июля, мужчина нашелся у знакомых в соседнем селе.
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ИСТОЧНИК KP.RU