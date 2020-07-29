В Пермском крае окончены поиски 23-летнего парня

29 Июль 2020 2020-07-29T20:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

- Найден, жив, всем спасибо за помощь в поиске, - написали волонтеры поискового отряда «Регион59» в посте о пропавшем 23-летнем молодом человеке.

Напомним, 28 июля, 23-летний Александр вышел из дома по улице Совесткая, 34 в селе Неволина и пропал. На поиски мужчины отправились родственники, волонтеры и полицейские.

В среду, 29 июля, мужчина нашелся у знакомых в соседнем селе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад мужчину

се это время его искали волонтеры, родственники и полицейские (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU