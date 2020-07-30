Стало известно, какое наказание понесут родители школьницы, осквернившей мемориал ВОВ

30 Июль 2020 2020-07-30T12:26:42+03:00

В администрации Карагайского муниципального района сообщили, что девочка, которая играла с венком, из благополучной и полноценной семьи. Фото: cкриншот видео

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- В отношении родителей 13-летней школьницы возбудили дело об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкция статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, накануне в социальных сетях появился видеоролик из села Карагай Пермского края, на котором девочка-подросток играет с венком, взятым с мемориала героям ВОВ.

Ролик начинается с того, как девочка берет венок с мемориала со словами: «Ой, очень мило, ты снимаешь?», получив положительный ответ, она надевает венок себе на голову, кричит: «Катакомба», ложится на плиты мемориала и укрывается им. Далее девочка приподнимает венок ногами и ставит на место.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/793279" frameborder="0"></iframe> Осквернение у мемориала героям ВОВ в Прикамье. Видео: сhp_59/instagram.

- Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В администрации Карагайского муниципального района сообщили, что девочка, которая играла с венком, из благополучной и полноценной семьи, и что ранее подобного в их сельском поселении не наблюдалось.

- Дети есть дети, что тут скажешь, - говорит сотрудник администрации Иван Подюков. - Но во времена моей молодости школьники такого себе не позволяли. Надо активней работать над патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU