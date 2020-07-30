2020-07-30T10:18:10+03:00
Общество

Директор турфирмы, которая обманула пермяков на 4 млн рублей, отправится в колонию

Ее признали виновной в 33 эпизодах преступлений
Анна Маркова
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Минеева заключала с клиентами договоры и принимала от них 100% предоплату.Минеева заключала с клиентами договоры и принимала от них 100% предоплату.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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В Перми в Ленинском суде зачитали приговор директору турфирмы Raduga Travel Галиной Минеевой. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Она обманула клиентов своей турфирмы почти на 4 миллиона рублей. Следствию доказало 33 эпизода преступлений. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 42 человека.

Минеева заключала с клиентами договоры и принимала от них 100% предоплату за туристические путевки, но свои обязательства свои не выполняла. Среди ее клиентов было много знакомых женщины, они заплатили за путевки от 80 до 600 тысяч рублей, а кто-то из пострадавших брал кредиты на отпуск.

- Суд приговорил признать Галину Минееву виновной по статье «мошенничество» к 3 годам и 6 месяцам в колонии-поселения с самостоятельным следованием к месту отбывания наказания, - рассказали в суде Ленинского района Перми. - Гражданские иски удовлетворены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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