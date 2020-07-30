2020-07-30T07:17:51+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, на каких пляжах в Перми нельзя купаться

Опубликованы данные по качеству воды и песка
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило о результатах исследования проб воды и песка в местах отдыха у воды. Качество воды не соответствует нормативам по микробиологическим показателям в районе пляжей:

- на правом берегу Камы в районе Коммунального моста,

- на пляже в Кировском районе,

- на Мотовилихинском пруду,

- на реке Каме в Осе;

- на реке Сылва в Кунгуре,

- на реке Каме в районе санатория «Демидково»,

- на реке Каме в Добрянке.

- Пробы песка, отобранные на пляже в Добрянке, также не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой все пляжи в Пермском крае закрыты как минимум до 11 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Роспотребнадзор рассказал, на каких пляжах в Перми нельзя купаться
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