Роспотребнадзор рассказал, на каких пляжах в Перми нельзя купаться
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило о результатах исследования проб воды и песка в местах отдыха у воды. Качество воды не соответствует нормативам по микробиологическим показателям в районе пляжей:
- на правом берегу Камы в районе Коммунального моста,
- на пляже в Кировском районе,
- на Мотовилихинском пруду,
- на реке Каме в Осе;
- на реке Сылва в Кунгуре,
- на реке Каме в районе санатория «Демидково»,
- на реке Каме в Добрянке.
- Пробы песка, отобранные на пляже в Добрянке, также не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - отметили в ведомстве.
Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой все пляжи в Пермском крае закрыты как минимум до 11 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU