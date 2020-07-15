2020-07-15T15:29:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Пляжи закрыты, но при этом забиты». Что происходит с коронавирусом в Перми

Эпидемиолог прогнозирует на осень подъем заболеваемости
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего в Пермском крае 4618 инфицированных.Всего в Пермском крае 4618 инфицированных.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Масочный режим в Перми опять продлили и, несмотря на безумную жару, все пляжи в регионе остаются закрытыми для посещений. Впрочем, пермяки проигнорировали запрет. В выходные пляж у КамГЭСа напоминал сцену из фильма «Будьте моим мужем» - на берегу даже встать было негде. В будни народу на пляжах чуть меньше, но ни о какой социальной дистанции говорить не приходится.

Между тем, динамика коронавируса в Прикамье не дает поводов для оптимизма. До 8 июля в день выявляли 50-60 вновь заболевших, что дало властям повод смягчить часть ограничений – были открыты крупные магазины, летние кафе, музеи, библиотеки и выставочные залы. Но затем произошел всплеск – до 86 человек. И, похоже, власти задумались – не пора ли вновь ужесточать режим.

- Рост заболевших на прошлой неделе на 20 процентов больше, чем на предыдущей. По многим инфицированным невозможно установить место и причины контактов. Это происходит потому, что жители легкомысленно относятся к масочному режиму, пренебрегают социальной дистанцией. В том числе из-за этого сейчас идет небольшой рост заболеваемости, – аргументировал продление ограничительных мер глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.

15 июля в Пермском крае было зафиксировано 75 новых случаев заболевания. Всего с конца марта заразились коронавирусом 4618 человек. Растет и количество смертельных случаев. За минувшие сутки умерли пять человек, накануне - четыре, общее же число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 172.

Инфографика: permkrai.ru

Инфографика: permkrai.ru

- Это количество больных, которое мы выявляем ежедневно, не является основанием для паники, - считает эпидемиолог Ирина Фельдблюм. - Но перейти на второй этап снятия ограничений нам не дает скорость распространения инфекции. Мы не можем выйти на коэффициент заражаемости ниже 0,8. Тем не менее мы по-прежнему остаемся регионом с низким уровнем заболеваемости. Мы, можно сказать, потихонечку тлеем.

Основное количество заболевших приходится на закрытые учреждения, где люди вынуждены тесно контактировать друг с другом. Поэтому, по словам эпидемиолога, много случаев заражения в больницах.

Почему же тогда не открывают пляжи, где свежий воздух и ультрафиолет?

- Потому что пляжей очень мало, а люди в такую погоду будут стремиться на пляжи и там невозможно соблюдать социальную дистанцию, - отметила Ирина Фельдблюм.

По мнению эпидемиолога, относительно невысокие темпы распространения коронавируса объясняются тем, что сейчас для него – не сезон. А вот осенью Прикамье, скорее всего, ждет подъем заболеваемости.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Территории Пермского края, где больше всего зараженных коронавирусом

Свободными от COVID-19 остаются только два района (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пермском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Летним террасам с панорамными окнами разрешено работать в Прикамье
В Перми откроют стадионы для индивидуальных занятий спортом
В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
В Перми мать пятерых детей уволилась из ковид-отделения, чтобы помогать другим семьям
В Пермском крае уголовник схватил 9-летнюю девочку и утащил в кусты
В трех районах Перми планируется отключение холодной воды
В Прикамье завершается строительство обхода Чусового и реконструкция Шоссе Космонавтов
В Перми стали доступна оплата банковской картой и бесплатные пересадки во всем транспорте
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как в жару сохранить отличное самочувствие
В Пермском крае жена год истязала мужа шнуром от утюга и табуреткой
Помогите найти героев! В Пермском крае мужчины спасли тонущего в пруду ребенка
Пермь — в прямом эфире проекта «Мир без слез»
Первым делом самолеты: Райффайзенбанк подключил авиакомпанию S7 Airlines к Системе быстрых платежей
В Пермском крае за сутки умерли 5 человек с коронавирусной инфекцией
Одного - в СИЗО, второго - в психбольницу: в суде Пермского района избрали меру пресечения для сбежавших пациентов, убивших таксиста
Заболевших коронавирусом в Прикамье еще 75 за сутки
Спасатели предотвратили трагедию с двумя маленькими детьми в Перми
Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей
В Перми на середине реки очевидцы увидели тело мужчины
В Пермском крае мужчина выбросил из окна свою знакомую
В Перми с крыши банка на людей упали кирпичи
В Пермском крае за сутки выписали 130 человек после лечения COVID-19
Прокуратура Прикамья выявила нарушения в начислении выплат на детей от 3 до 7 лет
Жителям Пермского края запретили посещать леса
В Прикамье после утечки газа в жилом доме возбудили уголовное дело
«Умер на глазах у полицейских». В Пермском крае случайно убили мужчину
В Прикамье полицейский за два часа смог найти заблудившуюся в лесу женщину
Tele2 в салонах связи Пермского края предлагает кредиты на смартфоны и аксессуары клиентам из стран СНГ