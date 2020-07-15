«Пляжи закрыты, но при этом забиты». Что происходит с коронавирусом в Перми

Масочный режим в Перми опять продлили и, несмотря на безумную жару, все пляжи в регионе остаются закрытыми для посещений. Впрочем, пермяки проигнорировали запрет. В выходные пляж у КамГЭСа напоминал сцену из фильма «Будьте моим мужем» - на берегу даже встать было негде. В будни народу на пляжах чуть меньше, но ни о какой социальной дистанции говорить не приходится.

Между тем, динамика коронавируса в Прикамье не дает поводов для оптимизма. До 8 июля в день выявляли 50-60 вновь заболевших, что дало властям повод смягчить часть ограничений – были открыты крупные магазины, летние кафе, музеи, библиотеки и выставочные залы. Но затем произошел всплеск – до 86 человек. И, похоже, власти задумались – не пора ли вновь ужесточать режим.

- Рост заболевших на прошлой неделе на 20 процентов больше, чем на предыдущей. По многим инфицированным невозможно установить место и причины контактов. Это происходит потому, что жители легкомысленно относятся к масочному режиму, пренебрегают социальной дистанцией. В том числе из-за этого сейчас идет небольшой рост заболеваемости, – аргументировал продление ограничительных мер глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.

15 июля в Пермском крае было зафиксировано 75 новых случаев заболевания. Всего с конца марта заразились коронавирусом 4618 человек. Растет и количество смертельных случаев. За минувшие сутки умерли пять человек, накануне - четыре, общее же число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 172.

Инфографика: permkrai.ru

- Это количество больных, которое мы выявляем ежедневно, не является основанием для паники, - считает эпидемиолог Ирина Фельдблюм. - Но перейти на второй этап снятия ограничений нам не дает скорость распространения инфекции. Мы не можем выйти на коэффициент заражаемости ниже 0,8. Тем не менее мы по-прежнему остаемся регионом с низким уровнем заболеваемости. Мы, можно сказать, потихонечку тлеем.

Основное количество заболевших приходится на закрытые учреждения, где люди вынуждены тесно контактировать друг с другом. Поэтому, по словам эпидемиолога, много случаев заражения в больницах.

Почему же тогда не открывают пляжи, где свежий воздух и ультрафиолет?

- Потому что пляжей очень мало, а люди в такую погоду будут стремиться на пляжи и там невозможно соблюдать социальную дистанцию, - отметила Ирина Фельдблюм.

По мнению эпидемиолога, относительно невысокие темпы распространения коронавируса объясняются тем, что сейчас для него – не сезон. А вот осенью Прикамье, скорее всего, ждет подъем заболеваемости.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Территории Пермского края, где больше всего зараженных коронавирусом

Свободными от COVID-19 остаются только два района (подробнее)