В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад мужчину

29 Июль 2020 2020-07-29T19:22:24+03:00

Все это время его искали волонтеры, родственники и полицейские

Изменить размер текста: A A

- Найден, погиб, соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к посту о розыске 78-летнего Леонида Б.

Напомним, 15 апреля пенсионер уехал на своей машине от дома на улице Беляева, 52 в неизвестном направлении и пропал. 27 апреля рядом с селом Кривое Добрянского района нашли его автомобиль, но мужчины нигде не было.

Из-за чего погиб мужчина, волонтеры не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае пропал 23-летний молодой человек

В полдень 28 июля он вышел из дома и исчез (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU