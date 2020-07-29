В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад мужчину
Все это время его искали волонтеры, родственники и полицейские
Погибший мужчина. Фото поисковой отряд Ирины Бухановой/VK
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- Найден, погиб, соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к посту о розыске 78-летнего Леонида Б.
Напомним, 15 апреля пенсионер уехал на своей машине от дома на улице Беляева, 52 в неизвестном направлении и пропал. 27 апреля рядом с селом Кривое Добрянского района нашли его автомобиль, но мужчины нигде не было.
Из-за чего погиб мужчина, волонтеры не сообщают.
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ИСТОЧНИК KP.RU