2020-07-29T19:22:24+03:00
Происшествия

В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад мужчину

Все это время его искали волонтеры, родственники и полицейские
Виктор Правдин
Поделиться:
Погибший мужчина. Фото поисковой отряд Ирины Бухановой/VKПогибший мужчина. Фото поисковой отряд Ирины Бухановой/VK
Изменить размер текста:

- Найден, погиб, соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к посту о розыске 78-летнего Леонида Б.

Напомним, 15 апреля пенсионер уехал на своей машине от дома на улице Беляева, 52 в неизвестном направлении и пропал. 27 апреля рядом с селом Кривое Добрянского района нашли его автомобиль, но мужчины нигде не было.

Из-за чего погиб мужчина, волонтеры не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае пропал 23-летний молодой человек

В полдень 28 июля он вышел из дома и исчез (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае окончены поиски 23-летнего парня
В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад мужчину
Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Пермского края
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Пермском крае пропал 23-летний молодой человек
ВТБ выдал пермякам ипотеку по ставке 6,5% на 700 миллионов рублей
Стало известно, зачем школьница осквернила мемориал героям ВОВ в Пермском крае
В Перми 2 августа отключат фонтаны
Первая интеграция блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов Петролеум Трейдинг
В Перми в следующем году появится новый спортивный центр
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем конкурса Минэнерго на лучшую социально-ориентированную компанию
В Пермском крае за сутки выявили еще 71 случай коронавируса
В Перми за сутки под колеса автомобилей попали три велосипедиста
В Прикамье неадекватная женщина изрезала ножом фельдшера
В Перми волонтеры отправляются в лес на поиск пропавшего подростка
За затопленную квартиру пермяк отсудил у ТСЖ 200 тысяч рублей
Подростка, сбившего девушку на папином «Lexus», снова ждет суд
Дольщики долгостроев в Перми узнают сроки, когда получат свое жилье или компенсацию за него
В Перми женщину чудом не задавило будкой «Газели»
Зоопарк в Перми решено достраивать