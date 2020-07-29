2020-07-29T16:50:41+03:00
Происшествия

В Пермском крае пропал 23-летний молодой человек

В полдень 28 июля он вышел из дома и исчез
Виктор Правдин
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Александр Конюхов. Фото: поисковой отряд «Регион59»/VKАлександр Конюхов. Фото: поисковой отряд «Регион59»/VK
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Волонтеры поискового отряда «Регион59» устанавливают местонахождение 23-летнего Александра Конюхова.

Сообщается, что во вторник, 28 июля, мужчина вышел из дома по улице Совесткая, 34 в селе Неволина и пропал.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы. Был одет в серо-черную футболку, серые шорты, черные сланцы.

Особые приметы: на висках послеоперационные шрамы.

Всех, кому известно местонахождение Александра, просят сообщать по телефонам: 102; 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-908-248-19-47 - координатор поисков Яна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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