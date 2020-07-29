Стало известно, зачем школьница осквернила мемориал героям ВОВ в Пермском крае

29 Июль 2020 2020-07-29T15:39:47+03:00

Изменить размер текста: A A

- Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней ее родители будут привлечены к административной ответственности. Личность второй девушки, которая снимала данное видео, устанавливается.

Напомним, накануне в социальных сетях появился видеоролик из села Карагай Пермского края, на котором девочка-подросток играет с венком, взятым с мемориала героям ВОВ.

Ролик начинается с того, как девочка берет венок с мемориала со словами: «Ой, очень мило, ты снимаешь?», получив положительный ответ, она надевает венок себе на голову, кричит: «Катакомба», ложится на плиты мемориала и укрывается им. Далее девочка приподнимает венок ногами и ставит на место.

В администрации Карагайского муниципального района сообщили, что девочка, которая играла с венком, из благополучной и полноценной семьи, и что ранее подобного в их сельском поселении не наблюдалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/793279" frameborder="0"></iframe> Осквернение у мемориала героям ВОВ в Прикамье. Видео: сhp_59/instagram.

- Дети есть дети, что тут скажешь, - говорит сотрудник администрации Иван Подюков. - Но в наше время дети такого себе не позволяли. Надо активней работать над патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потерянное поколение». В Прикамье девочка ради шутки осквернила венок на мемориале ВОВ

Безнравственный поступок подростка на видео снимали ее подруги (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU