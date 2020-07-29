2020-07-29T15:39:47+03:00
Общество

Стало известно, зачем школьница осквернила мемориал героям ВОВ в Пермском крае

Родителей девочки привлекут к административной ответственности
Виктор Правдин
Поделиться:
Комментарии: comments2
Личность второй школьницы устанавливают полицейские. Фото: cкриншот видеоЛичность второй школьницы устанавливают полицейские. Фото: cкриншот видео
Изменить размер текста:

- Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней ее родители будут привлечены к административной ответственности. Личность второй девушки, которая снимала данное видео, устанавливается.

Напомним, накануне в социальных сетях появился видеоролик из села Карагай Пермского края, на котором девочка-подросток играет с венком, взятым с мемориала героям ВОВ.

Ролик начинается с того, как девочка берет венок с мемориала со словами: «Ой, очень мило, ты снимаешь?», получив положительный ответ, она надевает венок себе на голову, кричит: «Катакомба», ложится на плиты мемориала и укрывается им. Далее девочка приподнимает венок ногами и ставит на место.

В администрации Карагайского муниципального района сообщили, что девочка, которая играла с венком, из благополучной и полноценной семьи, и что ранее подобного в их сельском поселении не наблюдалось.

Осквернение у мемориала героям ВОВ в Прикамье. Видео: сhp_59/instagram.

- Дети есть дети, что тут скажешь, - говорит сотрудник администрации Иван Подюков. - Но в наше время дети такого себе не позволяли. Надо активней работать над патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потерянное поколение». В Прикамье девочка ради шутки осквернила венок на мемориале ВОВ

Безнравственный поступок подростка на видео снимали ее подруги (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Пермском крае пропал 23-летний молодой человек
ВТБ выдал пермякам ипотеку по ставке 6,5% на 700 миллионов рублей
Стало известно, зачем школьница осквернила мемориал героям ВОВ в Пермском крае
В Перми 2 августа отключат фонтаны
Первая интеграция блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов Петролеум Трейдинг
В Перми в следующем году появится новый спортивный центр
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем конкурса Минэнерго на лучшую социально-ориентированную компанию
В Пермском крае за сутки выявили еще 71 случай коронавируса
В Перми за сутки под колеса автомобилей попали три велосипедиста
В Прикамье неадекватная женщина изрезала ножом фельдшера
В Перми волонтеры отправляются в лес на поиск пропавшего подростка
За затопленную квартиру пермяк отсудил у ТСЖ 200 тысяч рублей
Подростка, сбившего девушку на папином «Lexus», снова ждет суд
Дольщики долгостроев в Перми узнают сроки, когда получат свое жилье или компенсацию за него
В Перми женщину чудом не задавило будкой «Газели»
Зоопарк в Перми решено достраивать