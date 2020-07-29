Стало известно, зачем школьница осквернила мемориал героям ВОВ в Пермском крае
- Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней ее родители будут привлечены к административной ответственности. Личность второй девушки, которая снимала данное видео, устанавливается.
Напомним, накануне в социальных сетях появился видеоролик из села Карагай Пермского края, на котором девочка-подросток играет с венком, взятым с мемориала героям ВОВ.
Ролик начинается с того, как девочка берет венок с мемориала со словами: «Ой, очень мило, ты снимаешь?», получив положительный ответ, она надевает венок себе на голову, кричит: «Катакомба», ложится на плиты мемориала и укрывается им. Далее девочка приподнимает венок ногами и ставит на место.
В администрации Карагайского муниципального района сообщили, что девочка, которая играла с венком, из благополучной и полноценной семьи, и что ранее подобного в их сельском поселении не наблюдалось.
Осквернение у мемориала героям ВОВ в Прикамье. Видео: сhp_59/instagram.
- Дети есть дети, что тут скажешь, - говорит сотрудник администрации Иван Подюков. - Но в наше время дети такого себе не позволяли. Надо активней работать над патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
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ИСТОЧНИК KP.RU