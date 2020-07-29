В Перми за сутки под колеса автомобилей попали три велосипедиста

29 Июль 2020 2020-07-29T10:46:24+03:00

В Перми с 1 мая по 20 июля произошло 27 ДТП с участием велосипедистов. Фото: Василий Вахрин

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В Перми за прошедшие сутки произошло три ДТП, в которых пострадали велосипедисты. Одно из них произошло в центре, ночью, на улице Пермской. Автомобиль сбил 27-летнего мужчину, он получил ушибы и ссадины.

Днем, 28 июля, на улице Гайвинская водитель автомобиля ГАЗ наехал на 10-летнего мальчика, на велосипеде. Медики, осмотрев его, назначили амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП случилось на улице Монастырской. Водитель легковушки сбил 55-летнего мужчину на велосипеде, к счастью, он получил легкие травмы.

Цифры

В Перми с 1 мая по 20 июля произошло 27 ДТП с участием велосипедистов. Ранено 22 человека, в том числе 8 детей до 16 лет.

Важные советы и правила для велосипедистов:

Садясь на велосипед, проверьте: не сдулись ли шины, исправность тормоза и звонок. На нем должны быть: красный габаритный отражатель сзади, белый – спереди, два желтых – на каждом колесе.

Водитель велосипеда не пешеход, а такой же участник дорожного движения, как и водитель машины. Учите знаки, следите за разметкой, соблюдайте правила так, как будто вы за рулем машины.

ПДД запрещают водителям, в том числе велосипедов, ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. Ездить на велосипеде по улицам города может любой, кому уже исполнилось 14 лет. На велосипеде запрещено перевозить пассажиров, кроме детей до 7 лет. И только в специальном сиденье. Предупреждайте водителей о своих намерениях. Хотите остановиться - поднимите руку вверх.

Согласно правилам дорожного движения, велосипедист не обязан надевать шлем, но все же - это ваша безопасность.

По зебре всегда нужно спешится и провести велосипед рядом с собой. Ехать по зебре нельзя. Одежда велосипедиста должна быть яркой, заметной, удобной и не попадать в цепь. Снимите капюшон - он ограничивает ваш обзор. Выньте наушники - в плеере вы не услышите, если вам будут сигналить.

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ИСТОЧНИК KP.RU