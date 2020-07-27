Где пермякам взять в аренду велосипед или электросамокат

Велосипедистов на улицах Перми стало заметно больше. И в этом есть смысл: эпидемия коронавируса заставила многих пересесть с общественного транспорта на личный, двухколесный.

Активисты сообщества «Велосипедизация Перми» проанализировали утренний трафик и пришли к выводу, что больше всего на великах ездят пермяки от 14 до 39 лет (69%), от 35 до 50 лет - 29%. Женщин среди них – всего 17%, но они гораздо внимательнее мужчин и чаще спешиваются на «зебре».

Для тех, кто только думает стать велосипедистом, «Комсомолка» узнала, что выгоднее – купить собственный велик или взять его в аренду.

Адреса прокатов

В прокате вам помогут подобрать велосипед по вашим параметрам и предпочтениям.

«Сел Поехал»

Велосипеды: в будни 1 час - 150 рублей, сутки - 700. В выходные 1 час - 200 рублей, сутки - 800.

Электросамокаты: в будни 1 час - 250 рублей, сутки - 1000. Выходные: 1 час - 300 рублей, сутки - 1200.

Адрес: ул. Куйбышева, 78, с 11 до 23 часов.

Телефон: 8-912-787-36-92.

НА_ПРОКАТ

Велосипеды: 1 час 200 рублей, сутки - 1290 рублей. Самокаты: 1 час - 450 рублей, 2 часа - 690 рублей, 4 часа - 650 рублей

Адрес: ул. Революции, 13, корп. 2, с 10 до 22 часов.

Телефон: 8-982-404-43-48, 258-10-05

АС-Тур

Велосипеды: в будни 1 час - 100 рублей, сутки - 500. В выходные 1 час - 150 рублей, сутки - 700.

Адрес: ул. Революции, 3/6, с 10 до 21 часа.

Телефон: 234-14-34.

АКТИВ 59

Велосипеды: в будни 1 час - 100 рублей, сутки - 700. В выходные 1 час - 150 рублей, сутки - 900. Детское кресло - 50 рублей в час.

Адрес: ул. Лебедева, 46, с 10 до 23 часов.

Телефоны: 8- 992-204-90-80, 8-982-476-83-38

АДРЕНАЛИН

Велосипеды: в будни 1 час - 100 рублей, сутки - 500. В выходные 1 час - 150 рублей, сутки - 750. В выходные 1 час - 150 рублей, сутки - 750.

Элеткросамокаты: в будни 1 час - 300 рублей, 2 часа - 600 рублей

Адреса: ул. Седова, 6, Подлесная, 17, Героев Хасана 115/1

Телефон: 247-40-99

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Велосипеды: 1 час - 150 рублей, сутки – 850.

Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 6а/1, с 12 до 21 часа.

Телефон: 8-908-271-79-95

EKSTRIME

Велосипеды: 1 час - 200 рублей, весь день - 600.

Адрес: ул. Героев Хасана, 18А, с 8 до 23 часов.

Телефон: 8-908-254-87-19

Gyroperm

Прокат моноколеса - 1500 рублей, гироскутера - 1000 рублей за сутки. Электросамоката - от 300 - 1000 рублей,

Адрес: ул. Луначарского, 101. В будни с 10.30 до 20 часов, в выходные с 11 до 19.

Телефон: 204-77-99

ШТОРМ

Велосипед: 1 час - 200 рублей, день - 800. Электросамокат: 1 час - 500 рублей, день - 1100.

Адрес: шоссе Космонавтов, 152. В будни с 11 до 20 часов, в выходные – с 10 до 20 часов.

Телефон: 204-59-46.

Будни с 11.00 - 20.00; выходные 10.00 - 20.00

Элетросамокаты стали популярны у пермяков.Фото: Василий Вахрин

ЧТО В ЗАЛОГ?

Чаще всего в пунктах прокатах в залог предлагают оставить документ, паспорт или водительское удостоверение. Либо деньги, равноценные стоимости велосипеда или электросамоката, в среднем - от 5000 рублей.

ПРОДАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ РЕКОРДНО ВЫРОСЛИ

На 70% вырос спрос на велосипеды в мае 2020 по сравнению с маем 2019. Такие данные приводит директор по маркетингу велозавода «Forward».

- Такой взрывной рост спроса происходит впервые, - говорит Григорий Болотов. - Обычно колебания в районе нескольких процентов, не более. Связано это с карантином. В апреле мы наблюдали значительное падение - около 13%. Особенно первые две недели падение было просто катастрофическим. Однако затем, люди начали активно покупать велосипеды.

Причину, почему так произошло несколько. Первая - люди практически лишилось отпусков и пермякам нужно было найти развлечение и многие решили потратить деньги, накопленные на отпуск на велосипед.

- Если раньше в июне начинался активный отпускной сезон и интерес к велосипедам падал, то теперь этого пика поездок нет, - объясняет Григорий Болотов.

Еще одним поводом для покупки велосипеда у пермяков стал вопрос безопасности. Многие предпочли велосипед общественному транспорту, чтобы минимизировать контакты заражения коронавирусом.

ЦЕНА ВОПРОСА

Есть несколько ценовых категорий. Эконом вариант в прошлом году можно было купить за 8000 – 10 000 рублей, средняя стоимость велосипеда в районе 12 000 – 15000 рублей.

Продавцы рассказывают, что в этом году выросли цены на комплектующие. Из-за высокого спроса на них и нестабильный курс валюты.

В 2020 году в Перми средняя цена на городской велосипед колеблется от 17000 – 19000 рублей. Есть более дорогие модели в районе 25000 – 30000 рублей. Это красивые, дизайнерские велосипеды.

КАК ВЫБРАТЬ ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕД

ВЕС

Модель велосипеда, нужно выбирать его по весу и росту. Принцип прост - чем больше алюминиевых деталей, тем легче велосипед. Велосипеды на алюминиевых рамах и с алюминиевыми комплектующими легкие, но и стоят они дороже.

ВНЕШНИЙ ВИД ВЕЛОСИПЕДА

Тут все зависит от ваших предпочтений. Выбирайте то, что вам больше нравится.

ЦЕНА ВЕЛОСИПЕДА

Иногда бывает лучше немного переплатить, но купить такой велосипед, который подходит вам наилучшим образом. Ведь он будет служить вам ближайшие несколько лет. Но и платить за то, что вы не будете использовать, тоже смысла нет.

ПОДБОР ВЕЛОСИПЕДА ПО ВАШИМ ПАРАМЕТРАМ

Нужно, чтобы велосипед соответствовал вашему росту, и вам было комфортно на нем кататься. Если вы выбираете велосипед в интернете, воспользуйтесь специальным калькулятором. Если ищете велосипед в обычном магазине, в подборе ростовки вам помогут продавцы-консультанты.

Цифры

В Перми с 1 мая по 20 июля произошло 27 ДТП с участием велосипедистов. Ранено 22 человека, в том числе 8 детей до 16 лет.

Продажи велосипедов этим летом выросли на 70%.Фото: Василий Вахрин

Важные советы и правила для велосипедистов:

Садясь на велосипед, проверьте: не сдулись ли шины, исправность тормоза и звонок. На нем должны быть: красный габаритный отражатель сзади, белый – спереди, два желтых – на каждом колесе.

Водитель велосипеда не пешеход, а такой же участник дорожного движения, как и водитель машины. Учите знаки, следите за разметкой, соблюдайте правила так, как будто вы за рулем машины.

ПДД запрещают водителям, в том числе велосипедов, ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. Ездить на велосипеде по улицам города может любой, кому уже исполнилось 14 лет. На велосипеде запрещено перевозить пассажиров, кроме детей до 7 лет. И только в специальном сиденье. Предупреждайте водителей о своих намерениях. Хотите остановиться - поднимите руку вверх.

Согласно правилам дорожного движения, велосипедист не обязан надевать шлем, но все же - это ваша безопасность.

По зебре всегда нужно спешится и провести велосипед рядом с собой. Ехать по зебре нельзя. Одежда велосипедиста должна быть яркой, заметной, удобной и не попадать в цепь. Снимите капюшон - он ограничивает ваш обзор. Выньте наушники - в плеере вы не услышите, если вам будут сигналить.