В Перми волонтеры отправляются в лес на поиск пропавшего подростка
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой выходят на поиски 17-летнего Евгения Янковского. Юноша пропал 26 июля. Он ушел в продуктовый магазин из дома по улице Целинной, 47 и не вернулся.
Сегодня 29 июля в 12.00 волонтеры идут в лес на его поиски. Место сбора: отворот на деревню Бобки
Форма одежды: «лес», яркая, удобная.
С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус, дождевики.
Координатор: Марина Колесова -89194862125
Инфорг: Дарья Пищальникова - 89082422622
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ИСТОЧНИК KP.RU