В Перми волонтеры отправляются в лес на поиск пропавшего подростка

29 Июль 2020 2020-07-29T09:47:51+03:00

17-летний юноша ушел в продуктовый магазин 3 дня назад и исчез

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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой выходят на поиски 17-летнего Евгения Янковского. Юноша пропал 26 июля. Он ушел в продуктовый магазин из дома по улице Целинной, 47 и не вернулся.

Сегодня 29 июля в 12.00 волонтеры идут в лес на его поиски. Место сбора: отворот на деревню Бобки

Форма одежды: «лес», яркая, удобная.

С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус, дождевики.

Координатор: Марина Колесова -89194862125

Инфорг: Дарья Пищальникова - 89082422622

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ИСТОЧНИК KP.RU