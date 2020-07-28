2020-07-28T16:27:49+03:00
Происшествия

Пермяков просят выйти на поиски 17-летнего парня

Два дня назад он пошел в продуктовый магазин и исчез
Виктор Правдин
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Евгений Янковский. Фото: поисковой отряд имени Ирины БухановойЕвгений Янковский. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой
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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 17-летнего юноши.

Напомним, 26 июля 17-летний Евгений Янковский вышел в продуктовый магазин из дома по улице Целинной, 47 и пропал. В этот же день волонтеры вышли на его поиски, но, к сожалению, никаких результатов они не принесли.

Сегодня, 28 июля, волонтеры вновь собираются на поисик юноши. Они просят всех неравнодушных пермяков присоединиться

Место сбора: деревня Залесная, улица Цветочная,11.

С собой волонтеры советуют взять свистки, рации, жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус.

Координатор поисков Марина Колесова: 8-919-486-21-25/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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