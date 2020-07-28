Пермяков просят выйти на поиски 17-летнего парня
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 17-летнего юноши.
Напомним, 26 июля 17-летний Евгений Янковский вышел в продуктовый магазин из дома по улице Целинной, 47 и пропал. В этот же день волонтеры вышли на его поиски, но, к сожалению, никаких результатов они не принесли.
Сегодня, 28 июля, волонтеры вновь собираются на поисик юноши. Они просят всех неравнодушных пермяков присоединиться
Место сбора: деревня Залесная, улица Цветочная,11.
С собой волонтеры советуют взять свистки, рации, жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус.
Координатор поисков Марина Колесова: 8-919-486-21-25/
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ИСТОЧНИК KP.RU