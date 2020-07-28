2020-07-28T19:42:53+03:00
Происшествия

В Пермском крае перевернулась лодка с четырьмя молодыми людьми: выжить удалось не всем

Трагедия произошла глубокой ночью в Нытвенском районе
Виктор Правдин
Поделиться:
Место происшествия. Фото: chp_dtp_perm/instagramМесто происшествия. Фото: chp_dtp_perm/instagram
Изменить размер текста:

Трагедия произошла глубокой ночью в пятницу, 17 июля. На реке в Нытвенском районе отдыхала компания молодых людей, ребята катались на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась и молодые люди начали тонуть. Троим из них удалось выбраться на берег, а их 17-летнему другу, к сожалению, нет.

На место ЧП вызвали спасателей. В Пермской краевой службе спасения сообщили, что тело утонувшего водолазы нашли в этот же день недалеко от места, где ребята перевернулись. Тело молодого человека передали полицейским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девочку успели спасти». Пьяный пермяк утонул, пытаясь научить падчерицу плавать

Трагедия произошла на берегу Камы в Кировском районе (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае перевернулась лодка с четырьмя молодыми людьми: выжить удалось не всем
Пермские театры и кинотеатры могут открыть в августе
За удар головой жителя Прикамья приговорили к пяти годам строгого режима
Пермь заняла 6-е место в индексе Ильфа и Петрова
Пермяков просят выйти на поиски 17-летнего парня
В Перми во время работ с высоты упал 37-летний монтажник
Стало известно о состоянии школьника, которого нашли в пермской больнице
В пермской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
В Перми бродячие собаки набросились на 5-летнего мальчика и женщину
В Перми насмерть разбилась женщина, выпавшая с четвертого этажа
В Перми взбесившаяся кошка набросилась на мальчика
В два раза больше клиентов Райффайзенбанка стали пользоваться онлайн-бухгалтерией
«Остались одни головешки». В Пермском крае на трассе сгорела фура
«Кабина всмятку». В Перми автобус протаранил трамвай, пострадали пассажиры
Группа компаний ПЗСП сообщила о плановом повышении цен на квартиры
В Перми окончены поиски пропавшего 16-летнего школьника
В Пермском крае за сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусом
Более 800 семей обрели свое жилье благодаря льготной ипотеке Райффайзенбанка
В Перми с 14 этажа выпал молодой мужчина
В Перми на видео попало жесткое задержание молодого гонщика