В Пермском крае перевернулась лодка с четырьмя молодыми людьми: выжить удалось не всем

28 Июль 2020 2020-07-28T19:42:53+03:00

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Трагедия произошла глубокой ночью в пятницу, 17 июля. На реке в Нытвенском районе отдыхала компания молодых людей, ребята катались на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась и молодые люди начали тонуть. Троим из них удалось выбраться на берег, а их 17-летнему другу, к сожалению, нет.

На место ЧП вызвали спасателей. В Пермской краевой службе спасения сообщили, что тело утонувшего водолазы нашли в этот же день недалеко от места, где ребята перевернулись. Тело молодого человека передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU