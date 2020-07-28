«Девочку успели спасти». Пьяный пермяк утонул, пытаясь научить падчерицу плавать

Трагический случай произошел 27 июля в Перми в Кировском районе. На берегу Камы в кафе-баре отдыхала компания, взрослые выпивали. В какой-то момент 37-летний мужчина решил искупаться и научить 8-летнюю падчерицу плавать. Оба зашли в воду, купались недалеко от берега, но в какой-то момент начали тонуть.

То, что случилась беда увидел отдыхавший на берегу мужчина, он бросился в воду, вытащил на берег девочку, но помочь мужчине уже не смог, не хватило сил. Девочка нахлебалась воды и сильно испугалась.

На место ЧП вызвали спасателей и полицию. Спасатели-водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины недалеко от берега, на глубине около 2 метров.

- В полиции зарегистрировано это происшествия, материалы переданы в Следственный комитет, - рассказали в МВД по городу Перми.