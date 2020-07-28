Пермские театры и кинотеатры могут открыть в августе

28 Июль 2020 2020-07-28T19:32:57+03:00

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Кинотеатры и театры в Пермском крае могут возобновить свою работу уже в августе. Об этом сообщил министр культуры Вячеслав Торчинский во время пресс-конференции, прошедшей в театре оперы и балета. Но после того, как будет приято решение о снятии ограничений, потребуется еще две-три недели на продажу билетов и подготовку в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Дату начала сезона каждый театр определит для себя сам, в зависимости от своей готовности.

- Театры обладают возможностями обеспечить безопасность зрителей за счет специальной рассадки в зале, вентиляции, регулярной санитарной обработки. Сложнее с артистами, поскольку во время спектаклей они не могут носить маски, а на сцене им приходится тесно общаться друг с другом - отметил Вячеслав Торчинский.

Ранее мы писали о том, что на парковке перед ТРК «СпешиLOVE» будет открыт бесплатный кинотеатр под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU